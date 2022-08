Vacanze in barca a vela per single: le destinazioni top nel Mediterraneo (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO – Dalla Croazia alle Isole Greche, dalle Baleari alla Turchia, il Mediterraneo è protagonista assoluto delle Vacanze in barca a vela per single all’estero. Una delle formule di maggiore successo dell’estate 2022 per www.SpeedVacanze.it, il principale tour operator specializzato in viaggi di gruppo per single, che ha registrato un incremento generale del 70% rispetto all’anno scorso delle prenotazioni di crociere in barca a vela, in Italia e all’estero. Sebbene le crociere nei mari italiani abbiano fatto la parte del leone, circa il 40% di chi ha scelto questo tipo di vacanza ha optato per l’estero, scegliendo tra la vasta gamma di itinerari nel Mediterraneo. “Le mete classiche delle crociere in ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 12 agosto 2022) MILANO – Dalla Croazia alle Isole Greche, dalle Baleari alla Turchia, ilè protagonista assoluto delleinperall’estero. Una delle formule di maggiore successo dell’estate 2022 per www.Speed.it, il principale tour operator specializzato in viaggi di gruppo per, che ha registrato un incremento generale del 70% rispetto all’anno scorso delle prenotazioni di crociere in, in Italia e all’estero. Sebbene le crociere nei mari italiani abbiano fatto la parte del leone, circa il 40% di chi ha scelto questo tipo di vacanza ha optato per l’estero, scegliendo tra la vasta gamma di itinerari nel. “Le mete classiche delle crociere in ...

