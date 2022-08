Usa, Trump indagato da Fbi per spionaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Fbi sta indagando sull’ex presidente americano Donald Trump per possibile spionaggio e ostruzione della giustizia. E’ quanto si legge nel mandato per la perquisizione di lunedì a Mar-a-Lago, la residenza privata di Trump. Il testo del mandato è stato reso noto oggi dal tribunale e ripreso dai media americani. Secondo quanto scrive il ‘Wall Street Journal’, citando l’inventario della perquisizione, nella residenza di Trump l’Fbi ha trovato 11 gruppi di documenti riservati. Alcuni dei documenti erano classificati ‘top secret’ e avrebbero dovuto quindi essere conservati in luoghi specifici. Ciò sembra confermare che l’ex presidente degli Stati Uniti aveva portato nella sua residenza privata documenti che richiedono particolari procedure di utilizzo e conservazione come quelli sulle armi nucleari, la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Fbi sta indagando sull’ex presidente americano Donaldper possibilee ostruzione della giustizia. E’ quanto si legge nel mandato per la perquisizione di lunedì a Mar-a-Lago, la residenza privata di. Il testo del mandato è stato reso noto oggi dal tribunale e ripreso dai media americani. Secondo quanto scrive il ‘Wall Street Journal’, citando l’inventario della perquisizione, nella residenza dil’Fbi ha trovato 11 gruppi di documenti riservati. Alcuni dei documenti erano classificati ‘top secret’ e avrebbero dovuto quindi essere conservati in luoghi specifici. Ciò sembra confermare che l’ex presidente degli Stati Uniti aveva portato nella sua residenza privata documenti che richiedono particolari procedure di utilizzo e conservazione come quelli sulle armi nucleari, la ...

repubblica : Media Usa: Trump indagato dall'Fbi per spionaggio - Corriere : «Trump indagato per spionaggio» Trovati documenti pure su Macron - riotta : Documenti sulla strategia e le armi nucleari al centro della perquisizione a casa Trump. Viva preoccupazione nei co… - anna_boggero : RT @fenice_risorta: A quando in Italia una inchiesta del genere, fosse hanno paura di metterne tanti in galera? ?????? - mvdonato : RT @HSkelsen: Trump sotto inchiesta per ostruzione alla giustizia e violazione dell'Espionage Act. Cioè, praticamente l'ex presidente USA p… -