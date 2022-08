Usa, le rivelazioni di Politico su Trump: «È indagato per spionaggio e ostruzione alla giustizia» (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si esaurisce la polemica attorno alla perquisizione della villa di Donald Trump a Mar-a-Lago. Secondo Politico, che avrebbe preso visione del mandato di perquisizione, l’ex presidente sarebbe indagato per spionaggio, oltre che per ostruzionismo nelle indagini. Il mandato che la testata avrebbe visionato mostra inoltre che le forze dell’ordine federali stavano indagando su Trump per rimozione o distruzione di alcuni documenti, che dovrebbero essere svelati a breve, dopo che il Dipartimento di giustizia ha chiesto la loro divulgazione pubblica. Nelle ultime ore gli avvocati di Trump hanno dato il via libera alla pubblicazione del mandato di perquisizione dell’Fbi. L’ex presidente aveva in precedenza attaccato il Washington Post ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si esaurisce la polemica attornoperquisizione della villa di Donalda Mar-a-Lago. Secondo, che avrebbe preso visione del mandato di perquisizione, l’ex presidente sarebbeper, oltre che per ostruzionismo nelle indagini. Il mandato che la testata avrebbe visionato mostra inoltre che le forze dell’ordine federali stavano indagando super rimozione o distruzione di alcuni documenti, che dovrebbero essere svelati a breve, dopo che il Dipartimento diha chiesto la loro divulgazione pubblica. Nelle ultime ore gli avvocati dihanno dato il via liberapubblicazione del mandato di perquisizione dell’Fbi. L’ex presidente aveva in precedenza attaccato il Washington Post ...

