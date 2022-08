Usa, "Fbi in residenza Trump cercava documenti su armi nucleari" (Di venerdì 12 agosto 2022) Nella perquisizione condotta presso la residenza dell'ex presidente americano Donald Trump in Florida l'Fbi cercava documenti segreti sulle armi nucleari. Lo scrive il Washington Post citando persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Nella perquisizione condotta presso ladell'ex presidente americano Donaldin Florida l'Fbisegreti sulle. Lo scrive il Washington Post citando persone ...

