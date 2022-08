Uomini e Donne: Ida Platano mette in ansia i follower (Di venerdì 12 agosto 2022) Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla notissima dama del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Lei è una donna che ha fatto molto parlare di se in tutte le varie edizioni del programma Uomini e Donne, ed è sempre molto attiva sul suo profilo social di Instagram, come sanno bene i suoi numerosi follower. Ma negli ultimi tempi sembrava un po’ scomparsa dagli schermi, quindi in tanti si sono chiesti come mai, iniziandosi anche a preoccupare un pochino, e dopo tanta attesa e tante motivazioni varie che venivano date, senza che la diretta interessata parlasse, arriva lei. Ida ha deciso di fare chiarezza e spiegare per quale motivo non la vediamo su Instagram, non sta, infatti, molto bene, le sue parole sono state le seguenti: “Ciao belli miei….volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla notissima dama del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Lei è una donna che ha fatto molto parlare di se in tutte le varie edizioni del programma, ed è sempre molto attiva sul suo profilo social di Instagram, come sanno bene i suoi numerosi. Ma negli ultimi tempi sembrava un po’ scomparsa dagli schermi, quindi in tanti si sono chiesti come mai, iniziandosi anche a preoccupare un pochino, e dopo tanta attesa e tante motivazioni varie che venivano date, senza che la diretta interessata parlasse, arriva lei. Ida ha deciso di fare chiarezza e spiegare per quale motivo non la vediamo su Instagram, non sta, infatti, molto bene, le sue parole sono state le seguenti: “Ciao belli miei….volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo ...

