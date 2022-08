Uomini e Donne anticipazioni 12 agosto 2022, il nuovo tronista è Luciano Punzo? (Di venerdì 12 agosto 2022) Stando a quanto si mormora con sempre maggiore certezza, il nuovo tronista di Uomini e Donne 2022/2023 che esordirà nel talk show di Canale 5 il prossimo settembre sarebbe un ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, quella andata in onda la scorsa estate. E non si tratterebbe di un tentatore qualunque, bensì di uno dei pochi in grado di far capitolare la fidanzata che tentava e che alla fine mollò il fidanzato per stare con lui: stiamo parlando di Luciano Punzo, trentenne modello napoletano che in passato ha vinto l’ambito concorso di Mister Italia. A Temptation Island 2021 corteggiò con insistenza Manuela Carriero, che partecipava al programma col fidanzato storico Stefano Sirena. A sorpresa, la ragazza non solo lasciò il compagno, ma subito dopo la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 agosto 2022) Stando a quanto si mormora con sempre maggiore certezza, ildi/2023 che esordirà nel talk show di Canale 5 il prossimo settembre sarebbe un ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, quella andata in onda la scorsa estate. E non si tratterebbe di un tentatore qualunque, bensì di uno dei pochi in grado di far capitolare la fidanzata che tentava e che alla fine mollò il fidanzato per stare con lui: stiamo parlando di, trentenne modello napoletano che in passato ha vinto l’ambito concorso di Mister Italia. A Temptation Island 2021 corteggiò con insistenza Manuela Carriero, che partecipava al programma col fidanzato storico Stefano Sirena. A sorpresa, la ragazza non solo lasciò il compagno, ma subito dopo la ...

