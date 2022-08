Uno smartphone da 200MP? Ecco il nuovo Moto X30 Pro (Di venerdì 12 agosto 2022) Motorola, che per anni è stata all’apice del successo, prova a rubare i cuori dei fan con il nuovo Moto X30 Pro, appena presentato sul mercato cinese. Che dire di questo piccolo capolavoro? Si fa notare già per il suo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ 10-bit con refresh rate a 144Hz, curvo, proprio come la scocca posteriore. Altro dettaglio importante per chi vive con in mano il proprio smartphone è la sua velocità di ricarica: ultra-rapida a 125W, oltre che una ricarica wireless a 50W ed inversa a 10W. Questo vuol dire che in appena circa 7 minuti si passerà dallo 0 al 50% Per quanto riguarda la scheda tecnica, il Moto X30 Pro è equipaggiato con Android 12 personalizzato con MyUI4.0 (Global MyUX) e garantisce il supporto dualSIM 5G, oltre che le connettività Wi-Fi 6, Bluetooth ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)rola, che per anni è stata all’apice del successo, prova a rubare i cuori dei fan con ilX30 Pro, appena presentato sul mercato cinese. Che dire di questo piccolo capolavoro? Si fa notare già per il suo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ 10-bit con refresh rate a 144Hz, curvo, proprio come la scocca posteriore. Altro dettaglio importante per chi vive con in mano il proprioè la sua velocità di ricarica: ultra-rapida a 125W, oltre che una ricarica wireless a 50W ed inversa a 10W. Questo vuol dire che in appena circa 7 minuti si passerà dallo 0 al 50% Per quanto riguarda la scheda tecnica, ilX30 Pro è equipaggiato con Android 12 personalizzato con MyUI4.0 (Global MyUX) e garantisce il supporto dualSIM 5G, oltre che le connettività Wi-Fi 6, Bluetooth ...

