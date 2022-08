“Una pugnalata al collo” Accoltellato sul palco | cultura sotto choc | le sue condizioni sono gravissime

(Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdiesul. L’autore dei “Versetti satanici”, che nel 1989 ricevette una fatwa, ovvero una condanna a morte per blasfemia, dal regime iraniano, è stato assalito venerdì 12 agosto da un uomo. L’aggressione è avvenuta poco prima di un discorso che lo scrittore doveva tenere a Buffalo, nello stato di New York. Proprio mentre Salman Rushdie veniva presentato suldel Chautauqua Institution un uomo è salito e ha iniziato ad accoltellare lo scrittore. L’autore dell’aggressione, avvenuta intorno alle 11 ore locali (le 17 in Italia), è stato poi bloccato. Ledi salute di Salman Rushdie nonstate rese note. A quanto pare il saggista indiano è stato colpito diverse volte, anche sul lato destro del. Salman Rushdie ...

L'autore dei Versetti Satanici alla fine è stato accoltellato: la fatwa su Salm Rushdie eseguita a New York Lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito oggi a New York mentre stava tenendo una confe ...È stata offerta anche una taglia di oltre 3 milioni di dollari per chiunque lo uccida. L'assalitore è stato bloccato. Non sono chiare le condizioni del noto scrittore, colpito da una fatwa per il libr ...