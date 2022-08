“Una persona curiosa | amava stare con gli altri” | il sindaco di Zanica ricorda Bepi Parimbelli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 agosto 2022). Una, socievole, cheinsieme agli. IldiLuigi Locatellicosì, con un sentito post sul suo profilo Facebook, Pietro, l’anziano deceduto giovedì urtato da una macchina mentre percorreva la via Padergnone., come era conosciuto in paese, stava andando al bar, dove si incontrava ogni giorno con i suoi amici. Su quella strada, nel 1984, era morto anche suo padre Giuseppe, investito mentre attraversava la via poco lontano dalla caserma dei carabinieri. “Era in bicicletta, travolto da un automezzo. Subito mi informo e scopro chi è, ci resto malissimo: il “Signor” è morto – scrive nel post il ...