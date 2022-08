“Un posto al sole”, anticipazioni 12 agosto: un tragico epilogo prima della pausa estiva (Di venerdì 12 agosto 2022) “Un posto Al sole” : in onda stasera 12 agosto a partire dalle 20:25 su Raitre, l’episodio numero 6010 , che segna il finale di stagione che vedrà lo stop fino al 28 agosto. “Un posto Al sole” stasera 12 agosto ultimo episodio : la soap ritornerà il 29 agosto La ventiseiesima stagione della soap più longeva della tv italiana ripartirà il 29 agosto con i nuovi episodi. Stasera cosa succederà? Raffaele e Ornella sembrano aver ritrovato l’armonia perduta sia fra loro che con Viola ed Eugenio, ma nessuno di loro può immaginare che la meravigliosa giornata trascorsa insieme avrà un tragico epilogo. Alla ricerca di una nuova collaboratrice domestica, Roberto e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) “UnAl” : in onda stasera 12a partire dalle 20:25 su Raitre, l’episodio numero 6010 , che segna il finale di stagione che vedrà lo stop fino al 28. “UnAl” stasera 12ultimo episodio : la soap ritornerà il 29La ventiseiesima stagionesoap più longevatv italiana ripartirà il 29con i nuovi episodi. Stasera cosa succederà? Raffaele e Ornella sembrano aver ritrovato l’armonia perduta sia fra loro che con Viola ed Eugenio, ma nessuno di loro può immaginare che la meravigliosa giornata trascorsa insieme avrà un. Alla ricerca di una nuova collaboratrice domestica, Roberto e ...

