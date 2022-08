Un altro bimbo alla guida di un motoscafo nel golfo di Napoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A dispetto di allarmi e denunce, il fenomeno dei bambini alla guida di gommoni e motoscafi nel golfo di Napoli non accenna a fermarsi. Il tutto sempre accompagnato da filmati pubblicati sui social dagli stessi protagonisti delle bravate, o dai genitori, con l’obiettivo di “celebrarle“. A denunciare l’ultimo episodio, avvenuto a Ischia, è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. “Su alcuni gruppi Whatsapp – spiega Borrelli – gira la proposta assurda di alcuni genitori di realizzare a Ferragosto una vera e propria gara di bambini sui motoscafi e imbarcazioni nelle coste napoletane. Chiediamo alla Guardia Costiera di intensificare i controlli in mare; reprimere questo assurdo fenomeno è una priorità per garantire la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– A dispetto dirmi e denunce, il fenomeno dei bambinidi gommoni e motoscafi neldinon accenna a fermarsi. Il tutto sempre accompagnato da filmati pubblicati sui social dagli stessi protagonisti delle bravate, o dai genitori, con l’obiettivo di “celebrarle“. A denunciare l’ultimo episodio, avvenuto a Ischia, è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. “Su alcuni gruppi Whatsapp – spiega Borrelli – gira la proposta assurda di alcuni genitori di realizzare a Ferragosto una vera e propria gara di bambini sui motoscafi e imbarcazioni nelle coste napoletane. ChiediamoGuardia Costiera di intensificare i controlli in mare; reprimere questo assurdo fenomeno è una priorità per garantire la ...

Tiziano47005029 : @massidanu @Mov5Stelle ??????vedi sei logorroico,dicevo bene!??stai ripetendo le solite frasi a vanvera non sai dire al… - ROMANORDOVEST : @drewviola @matteorenzi RenziANO parto anale renziota ?? ?? altro bimbo del bomba - lucatrabalzini : RT @Nick__be: Mia madre in fila alla ASL stamattina era seduta accanto ad una donna di colore con il proprio bimbo in braccio e dall’altro… - unicornpolyglot : RT @Nick__be: Mia madre in fila alla ASL stamattina era seduta accanto ad una donna di colore con il proprio bimbo in braccio e dall’altro… - mrk_vanbommel : @IlVatediSetubal @Ago9100 @Riserva75 @GuarroPas Complimenti per il lessico forbito! E poi sarei io il bimbo. Ma com… -