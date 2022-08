Ultim’ora, contatti positivi: Ndombele si avvicina al Napoli! I dettagli (Di venerdì 12 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli sta entrando nella sua fase decisiva. Sono tante le trattative che il d.s. Cristiano Giuntoli sta per chiudere, ovviamente con Raspadori e Simeone come prossimi acquisti. Eppure non solo l’attacco, anche a centrocampo gli azzurri sanno provando a chiudere un importante affare. Fabian Ruiz è sempre più vicino al PSG, ecco perché nelle scorse ore – riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano – ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e il Tottenham per Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è ai margini del progetto di Antonio Conte, tant’è che il tecnico al momento l’ha escluso dalla rosa degli Spurs. Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images) Ndombele al Napoli: prestito secco dal Tottenham Ma non è finita qui. Infatti, secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli sta entrando nella sua fase decisiva. Sono tante le trattative che il d.s. Cristiano Giuntoli sta per chiudere, ovviamente con Raspadori e Simeone come prossimi acquisti. Eppure non solo l’attacco, anche a centrocampo gli azzurri sanno provando a chiudere un importante affare. Fabian Ruiz è sempre più vicino al PSG, ecco perché nelle scorse ore – riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano – ci sono stati nuovitra il Napoli e il Tottenham per Tanguy. Il centrocampista francese è ai margini del progetto di Antonio Conte, tant’è che il tecnico al momento l’ha escluso dalla rosa degli Spurs. Calciomercato Napoli(Getty Images)al Napoli: prestito secco dal Tottenham Ma non è finita qui. Infatti, secondo quanto ...

