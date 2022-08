Ultime Notizie – Usa | “documenti che Fbi cercava da Trump sono riservati al massimo livello”

(Di venerdì 12 agosto 2022) Gli agenti dell’Fbi che lunedì hanno perquisito la residenza di Donalddi Mar-a-Lagonodi sicurezza nazionale classificati come “special access”, cioè uno dei più alti livelli di riservatezza. E’ quanto rivelano fonti informate a Abcnews, dopo che il Washington Post ha rivelato che irelativi all’arsenale nucleare e che si tratta di materiale accessibile solo ad un limitato numero di persone che hanno il più altodi autorizzazione di sicurezza. Le stesse fonti spiegano che i procuratori del dipartimento di Giustizia e gli investigatori dell’Fbi avevano elementi per ritenere che l’ex presidente continua ad avere in suo possesso questisenza aver quindi rispettato in pieno il mandato del grand jury, che era ...

