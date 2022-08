Ultime Notizie Roma del 12-08-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno elezioniSpero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà sono le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi Che aggiunge che te la riforma entrata in vigore sarebbero necessarie le dimissioni Mattarella per andare alla elezione diretta del capo dello Stato le parole di Berlusconi hanno scatenato una serie di reazioni tra cui quella di Enrico Letta che ha detto questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo per battere la testa l’unica alternativa e votare la posizione che è nata attorno al PD tu dice che se vince vuole cambiare la costituzione in senso peggiorativo e attacca Mattarella mentre noi lo difendiamo Intanto i primi 10 singoli sono stati depositati affitti nella bacheca del ...