Ultime Notizie Roma del 12-08-2022 ore 14 | 10

(Di venerdì 12 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio riduzione dell’ FBI a casa di Donald Trump serviva a cercare documenti legate le armi nucleari e quindi Top Secret e con implicazioni per la sicurezza nazionale la rivendicazione del Washington Post mostra l’urgenza dell’intervento degli agenti federali e la preoccupazione diffusa all’interno del governo americano sul tipo di documenti trafugati amara lago e sul pericolo che potessero finire in mani sbagliate la cronaca ci porta nella città diun colpo da firma che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quello tentato da una persona banda di ladri a due passi dal Vaticano un colpo apparentemente hai progettato nei minimi particolari approfittando di unasvuotata dalle ferie partito da un locale sfitto da ...