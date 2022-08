Ultime Notizie – Nubifragio su Stromboli | acqua e fango invadono strade e case

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il temporale di stanotte ha messo in ginocchio l’isola di, nelle Eolie, con un violentoallagate, motorini sommersi dal. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare abitazioni edal. In alcuni punti dell’isola il terreno ha ceduto e in altri detriti e ceneri sono venuti giù dalla montagna. Monta intanto la rabbia fra gli abitanti dell’isola, che puntano il dito contro la mancata messa in sicurezza della montagna dopo che l’incendio di tre mesi fa, durante le riprese della fiction con Ambra Angiolini, aveva distrutto la vegetazione e messo in pericolo la stabilità del terreno. “E’ successo tutto in pochi minuti. Un ...