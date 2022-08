Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Renzi | “A ottobre premier o Meloni o Draghi”

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Ailo lo fa Giorgiao Mario“. Lo dice il leader di Italia viva Matteoa Controcorrente su Rete4. “Se vince nettamente la destra, al governo ci va la, e io farò l’opposizione. Se non c’è una maggioranza chiara, l’alternativa è. O vince la destra o si fa un governo di unità nazionale. E decisivo è il voto al terzo polo”, aggiungeche rispondendo ad una domanda sulla fiamma tricolore nel simbolo di Fratelli d’Italia ammette: “Fossi in lei la toglierei, io l’avrei già tolto”. “Abbiamo un’occasione, un’opportunità, siamo gli unici a sostenere l’agenda– prosegue– rappresentiamo la novità di queste, io penso che il risultato ...

Corriere : Berlusconi: “Col presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta replica: “Destra pericolosa” - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca: Se catastrofe nucleare responsabili #Biden e #Zelensky. ?? Zelensky ai militari:… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Frankf1842 : RT @fanpage: Renzi: 'Berlusconi ha sbagliato su #Mattarella, ma chi lo critica candida Di Maio' - carmelo93rc : @acmilan, UFFICIALE il rinnovo di #Tomori fino al 2027: il comunicato #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Piovono medaglie d'oro sull'Italia al Foro Italico . Sono cinque nella seconda giornata degli Europei di nuoto, che incoronano gli azzurri padroni in vasca. Da Thomas Ceccon a Margherita Panziera , ...Tragedia in , dove una è morta da un mentre si trovava in spiaggia nella località di Garden City . Secondo quanto riportato dai media americani, la 63enne è stata colpita al petto da un ombrellone che ... Ucraina ultime notizie. Mais: prima nave a Ravenna. Praga chiederà stop visti ai russi a livello Ue Torna il campionato e stavolta per il Lecce è Serie A, che prenderà il via con un match a dir poco proibitivo per i giallorossi che ospiteranno l'Inter.Wanda Nara è sempre più al centro del gossip. La bella showgirl argentina è al centro di rumors e indiscrezioni che la vedono prossima al divorzio con Mauro Icardi. Ma, ...