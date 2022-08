Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 715 contagi e 2 morti | bollettino 12 agosto

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 715 i nuovidainsecondo ildi, 12. Si registrano inoltre altri 2. 622 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi. Si registrano 2 decessi: due donne di 80 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (- 16). 18.660 sono i casi di isolamento domiciliare (- 859). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Berlusconi: “Col presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta replica: “Destra pericolosa” - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca: Se catastrofe nucleare responsabili #Biden e #Zelensky. ?? Zelensky ai militari:… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - CorriereCitta : Roma, Giovanni è scomparso da 4 giorni: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto” - Maurizio101112 : RT @DomaniGiornale: Perché questa mattina Berlusconi se n'è venuto fuori con la sua battuta sul presidenzialismo e le dimissioni di Mattare… -

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ... Ucraina ultime notizie. Grano e mais: prima nave in Italia in rada a Ravenna Momenti di grande tensione in casa Aldosivi, la squadra argentina è in crisi e il rischio retrocessione è concreto. La classifica è molto preoccupante, nell’ultima giornata di campionato è arrivata un ...Ha cercato di irrompere nella sede dell'Fbi a Cincinnati, in Ohio, armato, ed è stato ucciso. Dopo ore di inseguimento e trattative affinché si consegnasse in pace alle autorità, Ricky Shiffer è stato ...