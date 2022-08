Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 26 693 contagi e 152 morti | bollettino 12 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 26.693 i nuovida coronavirus in, 122022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 152. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 2.106 i nuovida coronavirus122022 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5 decessi. I ricoveri sono 868 (+14), 54 le terapie intensive (-2) e 5.413 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%. I casi a Roma città sono a quota 915. Nel dettaglio ie i decessi nelle24 ore ...