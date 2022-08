Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 2 061 nuovi casi e 13 morti | bollettino 12 agosto

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono 2.061 icontagi da coronavirus122022 inRomagna, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 13. Complessivamente, la percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti è del 20,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 41 (+2 rispetto a ieri, +5%), l’età media è di 66,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.337 (-74 rispetto a ieri, -5%), età media 75,7 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (-1); 3 a Reggio...

Corriere : Berlusconi: “Col presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta replica: “Destra pericolosa” - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca: Se catastrofe nucleare responsabili #Biden e #Zelensky. ?? Zelensky ai militari:… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - AlessandroTogn9 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 12 Agosto 2022 Versione UltraHD: - VesuvioLive : Boom turisti a Napoli per Ferragosto, Confesercenti sul piede di guerra: “Basta guide turistiche abusive” -

Il Sole 24 ORE

Il numero di tamponi ammonta a 177.819 nelle24 ore. Il tasso di positività è del 15,0% ( +0,0% ), ieri era del 15,0% . Coronavirus Covid covid 19LEIl quartetto composto da Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi è stato in testa per quasi tutta la gara, per poi subire il sorpasso delle rivali negli ultimi due ...Covid in Campania, in calo i dati su tasso di positivita' e ricoveri, sia intensiva che nei reparti ordinari. Ci sono pero', nel bilancio complessivo, altri ...