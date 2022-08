Ucraina, Grossi (Aiea): "Situazione Zaporizhzhia è grave" (Di venerdì 12 agosto 2022) Usa, 12 agosto 2022 "La Situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, rimasta coinvolta negli scontri tra forze russe e ucraine è seria, grave e si deve consentire il prima possibile una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Usa, 12 agosto 2022 "Lapresso la centrale nucleare di, rimasta coinvolta negli scontri tra forze russe e ucraine è seria,e si deve consentire il prima possibile una ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Aiea avverte: 'Fuori controllo la centrale di Zaporizhzhia'. Rafael Grossi, direttore generale dell'Age… - ilpost : «Tutti i princìpi di sicurezza nucleare sono stati violati in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che qu… - Affaritaliani : Ucraina, Grossi (Aiea): 'Situazione Zaporizhzhia è grave' - CharlesLydgate : RT @ItalianPolitics: Capo dell'AIEA Rafael Grossi: Al momento non esiste una 'minaccia immediata' per la sicurezza nucleare nella centrale… - MarceVann : RT @ItalianPolitics: Capo dell'AIEA Rafael Grossi: Al momento non esiste una 'minaccia immediata' per la sicurezza nucleare nella centrale… -