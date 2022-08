Twitter si prepara alle elezioni di midterm: l’obiettivo è contrastare le fake news (Di venerdì 12 agosto 2022) Da quando le informazioni hanno preso la via dei social, le piattaforme hanno dovuto mettere a punto delle strategie per limitare la diffusione delle fake news. Nella velocità che caratterizza il flusso di informazioni su internet e sui social network si tende spesso a ritenere vera una notizia rilanciata più volte da un numero rilevante di account ma questo costituisce un rischio per la corretta informazione su temi rilevanti come la pandemia e i vaccini o la politica. Durante la pandemia, i principali social network avevano creato una sezione in-app per contrastare la diffusione di notizie false soprattutto riguardanti i vaccini. In questo periodo, i principali social network stanno migliorando e rendendo più efficace la propria strategia per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 agosto 2022) Da quando le informazioni hanno preso la via dei social, le piattaforme hanno dovuto mettere a punto delle strategie per limitare la diffusione delle. Nella velocità che caratterizza il flusso di informazioni su internet e sui social network si tende spesso a ritenere vera una notizia rilanciata più volte da un numero rilevante di account ma questo costituisce un rischio per la corretta informazione su temi rilevanti come la pandemia e i vaccini o la politica. Durante la pandemia, i principali social network avevano creato una sezione in-app perla diffusione di notizie false soprattutto riguardanti i vaccini. In questo periodo, i principali social network stanno migliorando e rendendo più efficace la propria strategia perla disinformazione in vista delledi ...

