Tunisia | Ons Jabeur protagonista di un francobollo dedicato FOTO

sportface2016 : FOTO - #Tennis Francobollo dedicato in #Tunisia per Ons #Jabeur -

SPORTFACE.IT

RANKING WTA 8 AGOSTO 1 Iga Swiatek (Polonia) 8396 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4476 3 Paula Badosa (Spagna) 4190 4 Maria Sakkari (Grecia) 4190 5Jabeur () 4010 6 Aryna Sabalenka (...TUNISI - La premier tunisina Najla Bouden ha ricevuto al Palazzo di governo la campionessa di tennisJabeur ed ha elogiato la sua storica impresa di essere la prima atleta araba e africana ad aver disputato la finale di un torneo del Grande Slam. Lo si legge in una nota del governo di Tunisi ... ONS JABEUR francobollo in Tunisia, la FOTO sui social per la tennista dei record Particolare riconoscimento nel suo paese natale per la tunisina Ons Jabeur, finalista del recente torneo di Wimbledon. La giocatrice infatti è diventata la protagonista di un francobollo a lei dedicat ...It was a loss that made the biggest news at the National Bank Open in Toronto on Wednesday as Serena Williams one day after announcing she plans to step away f ...