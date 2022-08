Trump passa all’attacco dopo la perquisizione dell’FBI: «Obama prese 33 milioni di pagine di documenti» (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si esaurisce la polemica attorno alla perquisizione della villa di Donald Trump a Mar-a-Lago. L’ex presidente aveva già attaccato il Washington Post definendo una “bufala” la notizia diffusa dal quotidiano secondo cui i documenti top secret ricercati dall’Fbi, e si presume trafugati dal tycoon, fossero relativi alle armi nucleari. Adesso, per difendersi, l’ex presidente USA ha chiamato in causa quanto a suo dire sarebbe successo ai suoi predecessori. Sul suo social, infatti, Trump ha accusato Barack Obama: «Il presidente Barack Hussein Obama ha preso 33 milioni di pagine di documenti, molti dei quali riservati. Quanti di loro riguardavano il nucleare? La risposta è: un sacco!», ha scritto. Non c’è nessuna prova a supporto di ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si esaurisce la polemica attorno alladella villa di Donalda Mar-a-Lago. L’ex presidente aveva già attaccato il Washington Post definendo una “bufala” la notizia diffusa dal quotidiano secondo cui itop secret ricercati dall’Fbi, e si presume trafugati dal tycoon, fossero relativi alle armi nucleari. Adesso, per difendersi, l’ex presidente USA ha chiamato in causa quanto a suo dire sarebbe successo ai suoi predecessori. Sul suo social, infatti,ha accusato Barack: «Il presidente Barack Husseinha preso 33didi, molti dei quali riservati. Quanti di loro riguardavano il nucleare? La risposta è: un sacco!», ha scritto. Non c’è nessuna prova a supporto di ...

