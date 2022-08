"Trump indagato". Dopo la perquisizione, la pesante accusa: cosa hanno trovato in casa (Di venerdì 12 agosto 2022) Donald Trump sarebbe "indagato dall'Fbi per spionaggio". A rivelarlo Politico, che ha preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti in Florida. Fra i documenti riservati sequestrati nella sua abitazione ve ne erano anche sul "Presidente della Francia". Solo qualche giorno fa l'Fbi aveva fatto irruzione nella sua casa di Mar-a-Lago. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe indagato sul potenziale trattamento improprio di informazioni classificate Dopo che la National Archives and Records Administration ha affermato di aver recuperato 15 scatole di documenti. "Questi sono tempi bui per la nostra nazione, poiché la mia bella casa, Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, saccheggiata e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Donaldsarebbe "dall'Fbi per spionaggio". A rivelarlo Politico, che ha preso visione del mandato didella residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti in Florida. Fra i documenti riservati sequestrati nella sua abitazione ve ne erano anche sul "Presidente della Francia". Solo qualche giorno fa l'Fbi aveva fatto irruzione nella suadi Mar-a-Lago. Il Dipartimento di Giustizia avrebbesul potenziale trattamento improprio di informazioni classificateche la National Archives and Records Administration ha affermato di aver recuperato 15 scatole di documenti. "Questi sono tempi bui per la nostra nazione, poiché la mia bella, Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, saccheggiata e ...

