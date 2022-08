Tris d'oro per l'Italia agli Europei di nuoto (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Tris d'oro per l'Italia del nuoto agli Europei di Roma. Il programma delle finali della seconda giornata in vasca si è aperto con la vittoria di Margherita Panziera nei 200 dorso. Nel giorno del suo 27° compleanno la nativa di Montebelluna ha ottenuto nettamente il successo con il tempo di 2'07?13 davanti alla britannica Katie Shanahan e all'ungherese Dora Molnar. “E' il terzo oro consecutivo agli Europei e sono felice di averlo vinto qui – ha gioito Panziera – il tifo è stato emozionante anche se non ho fatto la gara che mi aspettavo. Sono felice di questo finale di stagione”. Il secondo oro di giornata è arrivato da Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro, dopo essersi messo in mostra agli ultimi Mondiali di Budapest, ha ottenuto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –d'oro per l'deldi Roma. Il programma delle finali della seconda giornata in vasca si è aperto con la vittoria di Margherita Panziera nei 200 dorso. Nel giorno del suo 27° compleanno la nativa di Montebelluna ha ottenuto nettamente il successo con il tempo di 2'07?13 davanti alla britannica Katie Shanahan e all'ungherese Dora Molnar. “E' il terzo oro consecutivoe sono felice di averlo vinto qui – ha gioito Panziera – il tifo è stato emozionante anche se non ho fatto la gara che mi aspettavo. Sono felice di questo finale di stagione”. Il secondo oro di giornata è arrivato da Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro, dopo essersi messo in mostraultimi Mondiali di Budapest, ha ottenuto ...

