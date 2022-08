Triathlon, Europei 2022: Non Stanford centra l’oro su Lindemann e Lombardi, italiane lontane (Di venerdì 12 agosto 2022) Una straordinaria Non Stanford si è laureata campionessa europea al termine della gara dei Campionati Europei 2022 di Triathlon in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania). La britannica, autrice di una rimonta eccezionale nella parte di corsa, ha preceduto la padrona di casa Laura Lindemann e la francese Emma Lombardi. Dopo una parte di nuoto nella quale le migliori hanno provato subito a imporre il proprio ritmo, la frazione in bici sembrava delineare otto fuggitive ben chiare. L’ultimo giro dei 40 km previsti, tuttavia, le vede troppo controllate e, soprattutto, dilapidare il mezzo minuto di margine. Nella parte di corsa, quindi, “libere tutte”, con Non Stanford che rimonta sulle prime, le stacca e chiude con la medaglia d’oro al collo con il tempo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Una straordinaria Nonsi è laureata campionessa europea al termine della gara dei Campionatidiin corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania). La britannica, autrice di una rimonta eccezionale nella parte di corsa, ha preceduto la padrona di casa Laurae la francese Emma. Dopo una parte di nuoto nella quale le migliori hanno provato subito a imporre il proprio ritmo, la frazione in bici sembrava delineare otto fuggitive ben chiare. L’ultimo giro dei 40 km previsti, tuttavia, le vede troppo controllate e, soprattutto, dilapidare il mezzo minuto di margine. Nella parte di corsa, quindi, “libere tutte”, con Nonche rimonta sulle prime, le stacca e chiude con la medaglia d’oro al collo con il tempo di ...

