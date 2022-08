Tragedia sui binari, uomo travolto e ucciso da un treno: è successo in Italia (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ennesimo dramma è avvenuto in Sicilia, in provincia di Trapani. Un uomo è stato ucciso da un treno in corsa. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla fa fare: è morto sul colpo. Trapani, incidente sui binari: morto un uomo investito dal treno Il tragico incidente è avvenuto sulla linea ferrata Castelvetrano-Trapani, poco prima della stazione di Campobello di Mazara. Il tratto dove è avvenuto lo scontro è quello che si trova alle spalle della casa di riposo “Rina Di Benedetto” di Campobello dove l’80enne era ospite nell’ultimo periodo. Quando ha visto l’anziano sui binari, il conducente del treno ha tentato disperatamente di frenare ma non ha potuto evitare l’impatto con l’uomo che ... Leggi su tvzap (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ennesimo dramma è avvenuto in Sicilia, in provincia di Trapani. Unè statoda unin corsa. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per l’non c’è stato nulla fa fare: è morto sul colpo. Trapani, incidente sui: morto uninvestito dalIl tragico incidente è avvenuto sulla linea ferrata Castelvetrano-Trapani, poco prima della stazione di Campobello di Mazara. Il tratto dove è avvenuto lo scontro è quello che si trova alle spalle della casa di riposo “Rina Di Benedetto” di Campobello dove l’80enne era ospite nell’ultimo periodo. Quando ha visto l’anziano sui, il conducente delha tentato disperatamente di frenare ma non ha potuto evitare l’impatto con l’che ...

