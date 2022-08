Traffico Roma del 12-08-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Luceverdepomeriggio dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda sul Raccordo Anulare in uscita allo svincolo di via Casilina lungo la carreggiata esterna difficoltà dovuta ad un incidente avvenuto su via Casilina in corrispondenza del cavalcavia del raccordo anulare in direzione del centro code ancora per incidente su via di Malafede in prossimità di via Ostiense dove si sono formati code versodi aperte ad Ostia Viale Paolo Orlando precedentemente chiusa a causa di un albero caduto sulla strada al Foro Italico concorso i campionati europei di nuoto in atto una disciplina provvisoria dicon possibili ripercussioni in tutta l’area circostante sospesi i lavori sulla linea della metropolitana per le giornate di oggi e domani prolungato anche l’orario del servizio con ultima partenza ...