Torna l’incubo delle mascherine | da ottobre saranno di nuove obbligatorie

Leggi su topicnews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sta per arrivare l’autunno e, come negli ultimi due anni, si teme il ripercuotersi di una nuova ondata di Covid. Tornerà l’obbligoad(fonte web)Autunno in arrivo: nuova ondata? Il virus Sars-cov-2 , purtroppo, non ha arrestato la sua corsa e ogni giorno continuano a registrarsi migliaia di contagi. E come se ciò non bastasse il Covid-19 continua a mutare, recentemente è stata individuata la nuova variante Centaurus. E mentre l’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria globale per il vaioloscimmie, il Covid ricorda al resto del mondo che la pandemia non è finita. Per gli esperti è il momento di pensare afuture norme anti-Covid per contrastare l’ondata autunnale. Un paese europeo ha già raccolto la richiesta, annunciando ...