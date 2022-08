Torino | Juric incontenibile | “Squadra incompleta | abbiamo buttato 40 giorni di ritiro”?

(Di venerdì 12 agosto 2022) In casail vulcano Ivantorna a ribollire. Perché a distanza di tre mesi dall’ultima volta il tecnico granata è tornato a rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia dell’esordio in campionato con il Monza. Una conferenza stampa attesissima dopo l’estate rovente vissuta all’interno del club di Cairo tra cessioni eccellenti, mancati acquisti e la furiosa lite andata in scena tra il tecnico granata e il direttore sportivo Vagnati durante ildella, come di consueto non si è tirato indietro e ha toccato diversi temi che finora hanno caratterizzato l’estate e il calciomercato del. Queste le parole dell’allenatore, che non ha risparmiato critiche all’operato del club sul calciomercato: Silenzio assordante ANSA Ivan ...

DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - sportface2016 : +++ #Torino, #Juric sulla lite con #Vagnati: 'Sono contentissimo della sua reazione quel giorno. Spero che metta qu… - DiMarzio : 'Vagnati? Sono contentissimo della reazione che ha avuto dopo quel giorno, prima credevo fosse un muro di gomma'. L… - SBKreal : RT @sportface2016: +++ #Torino, #Juric sulla lite con #Vagnati: 'Sono contentissimo della sua reazione quel giorno. Spero che metta quella… - ParmeshSriv : RT @sportface2016: +++ #Torino, #Juric sulla lite con #Vagnati: 'Sono contentissimo della sua reazione quel giorno. Spero che metta quella… -

Tuttosport

Ilvuole regalare aun rinforzo per la difesa e avrebbe alzato l'offerta all'Ajax per Schuurs Ilvuole regalare aun rinforzo per la difesa e avrebbe alzato l'offerta all'Ajax ...Commenta per primo A Monza , per la prima di campionato, ilè già in emergenza per quanto riguarda la difesa: Alessandro Buongiorno è squalificato, David ... Per questo motivo Ivansta ... Torino, Juric testa i nuovi. Alla scoperta di Hien, si spinge per Schuurs Miranchuk al fantacalcio - Il rilancio del trequartista russo potrebbe arrivare sotto la Mole Antonelliana. Si sbloccherà con JuricIl tecnico del Torino, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima partita di campionato, che vedrà i granata "battezzare" il ...