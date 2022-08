Torino, c'è attesa per la conferenza stampa di Juric (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo quasi tre mesi, fatti di arrabbiature per il mercato e in cui c'è stata anche la famosa lite con Davide Vagnati, Ivan Juric... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo quasi tre mesi, fatti di arrabbiature per il mercato e in cui c'è stata anche la famosa lite con Davide Vagnati, Ivan...

MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - sportli26181512 : Torino, c'è attesa per la conferenza stampa di Juric: Dopo quasi tre mesi, fatti di arrabbiature per il mercato e i… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#ts) Il #ManUTD a Torino per #Rabiot. Ieri passi in avanti per l’intesa con mamma Véronique: la svolta è attesa nelle… - ValePieraccini : (#ts) Il #ManUTD a Torino per #Rabiot. Ieri passi in avanti per l’intesa con mamma Véronique: la svolta è attesa ne… - VaneGenevieve : RT @laltraellie: Le prime parole di Filip Kostic dopo essere finalmente atterrato a Torino dopo 3 lunghissimi mesi di attesa -