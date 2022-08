Thomas Doherty a torso nudo conferma il ritorno del sexy nell’abbigliamento maschile

(Di venerdì 12 agosto 2022)non è un veterano dei red carpet, ma l'attore scozzese ci sta già incuriosendo con abiti che alzano di volta in volta l'asticella. Abbiamo visto la star di Gossip Girl indossare occhiali Dior oversize dalle tinte rosa (bel colpo), una camicia over e una cravatta color cobalto che lo facevano sembrare una comparsa del film Casablanca del 1942, un completo Givenchy allungato con pantaloni abbinati e un abito in raso lucido a motivi floreali. Ora si sta spingendo oltre.ha partecipato alla proiezione del film The Invitation, in cui recita accanto ai suoi colleghi britannici Nathalie Emmanuel e Hugh Skinner, e si è infilato in un completo Dior, caratterizzato da una giacca color panna doppiata, simile a un origami, e da pantaloni abbinati che poggiavano su un paio di sneakers sempre del marchio francese. La cosa ...

erroregenetico : COSA VUOL DIRE CHE THOMAS DOHERTY È A ROMA - ruffalosmile : MA PURE THOMAS DOHERTY STA A ROMA? MA STIAMO SCHERZANDO? - serenity______A : Thomas Doherty in Italia. A Roma. Io me la meritavo una gioia nella vita però - BalzanoBeatrice : RT @Giuh_h: iniziato rewatch del reboot di gossip girl perchè mi manca quel trash patinato e non impegnativo: la troppia max-aki-audrey, qu… - SimonaCroisette : RT @Giuh_h: iniziato rewatch del reboot di gossip girl perchè mi manca quel trash patinato e non impegnativo: la troppia max-aki-audrey, qu… -

