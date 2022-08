The Humans, la recensione: un (grande) film horror senza essere un film horror (Di venerdì 12 agosto 2022) La recensione di The Humans di Stephen Karam: una casa che scricchiola, i traumi di New York, le ossessioni di una famiglia divisa tra incubi e realtà. Dove vederlo? In streaming su Mubi dal 12 agosto. Un film dell'orrore senza essere un film dell'orrore. Uno spazio delineato, asciutto, scricchiolante. Un appartamento in cui c'è poca luce, come quasi tutti gli appartamenti newyorkesi riservati alla middle-class. L'esterno non lo vediamo quasi mai, ma sappiamo che è collocato tra Chinatown e Wall Street, non troppo lontano da quella Ground Zero divenuta oggi sinonimo di speranza e rinascita. Ecco, l'esterno: in The Humans di Stephen Karam le sensazioni e gli umori sono dettati esclusivamente dall'interno che, però, è influenzato dai ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladi Thedi Stephen Karam: una casa che scricchiola, i traumi di New York, le ossessioni di una famiglia divisa tra incubi e realtà. Dove vederlo? In streaming su Mubi dal 12 agosto. Undell'orroreundell'orrore. Uno spazio delineato, asciutto, scricchiolante. Un appartamento in cui c'è poca luce, come quasi tutti gli appartamenti newyorkesi riservati alla middle-class. L'esterno non lo vediamo quasi mai, ma sappiamo che è collocato tra Chinatown e Wall Street, non troppo lontano da quella Ground Zero divenuta oggi sinonimo di speranza e rinascita. Ecco, l'esterno: in Thedi Stephen Karam le sensazioni e gli umori sono dettati esclusivamente dall'interno che, però, è influenzato dai ...

