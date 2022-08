The Economist usa una sua foto in un articolo sull'obesità, l'attrice Enas Taleb gli fa causa (Di venerdì 12 agosto 2022) Enas Taleb, celebre attrice irachena con ben 9 milioni di follower su Instagram, ha deciso di fare causa al The Economist - noto settimanale britannico di economia - per aver usato una sua foto a corredo di un articolo che parla dell'... Leggi su today (Di venerdì 12 agosto 2022), celebreirachena con ben 9 milioni di follower su Instagram, ha deciso di fareal The- noto settimanale britannico di economia - per aver usato una suaa corredo di unche parla dell'...

DataMediaHub : L'attrice e conduttrice di talk show irachena Enas Taleb ha intenzione di citare in giudizio l'Economist per aver u… - alex_perotti : Pensa a quello che vuoi dire e poi dillo nel modo più semplice possibile. (The Economist's Style Guide) #scrittura… - MaranAlessandro : Sta diventando sempre più dura, scrive l’Economist. How to prevent a war between America and China over Taiwan | Th… - ECrivellaro : Espansione dei bilanci della Difesa e sviluppo delle nuove tecnologie stanno rafforzando il legame tra Stati e colo… - Jollytok1 : Due UNItaliane hanno la pub sul the economist -