Terzo Polo? Ride Renzi, piange il Pd. L'analisi di Castellani (Di venerdì 12 agosto 2022) Alla fine hanno trovato la quadra. Il collante probabilmente è il sogno di riportare a palazzo Mario Draghi, dopo il disarcionamento ordito dal Movimento 5 Stelle e da Lega e Forza Italia. Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno messo da parte (per il momento) un po' del loro ego e hanno dato vita alla vera novità dello scenario partitico italiano. Oltre i confini della vanità, il Terzo Polo ora può dire di esistere davvero. "Ha trionfato la realpolitik. Ma a guadagnarci, in questa operazione è più che altro Matteo Renzi". Lorenzo Castellani, politologo e docente di storia delle Istituzioni politiche alla Luiss non ha dubbi e ha spiegato a Formiche.net l'alleanza Italia Viva-Azione. Perché a guadagnarci è il senatore di Rignano? Renzi non si è 'contaminato' facendo alleanze. È rimasto da ...

