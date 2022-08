Terrore sull’A1 | egiziano lancia sassi dal cavalcavia | fermato con il taser Ferita deputata leghista

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 agosto 2022) Lodi, 12 ago — Sono stati attimi diquelli vissuti stamattina sull’autostrada A1 fra Lodi e Casalpusterlengo: un 22enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è appostato suldi Borghetto lodigiano scagliando, grosse pietre e pezzi di segnaletica stradale contro i veicoli in transito sull’Autostrada del Sole.dal, in manetteUn episodio gravissimo che poteva degenerare in tragedia. Una ventina le automobili colpite dalla follia dello straniero, 31 i feriti soccorsi dal personale del 118 — tre dei quali sono stati trasportati in ospedale in condizioni che fortunatamente non destano preoccupazione. Il tratto tra Lodi e Casalpusterlengo è rimasto bloccato per circa una ...