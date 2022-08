Terrore in spiaggia, l’aereo sfiora i bagnanti durante l’atterraggio: le immagini da brividi (Di venerdì 12 agosto 2022) Attimi di paura nell’isola di Skiathos, in Grecia. Un aereo WizzAir è passato a pochi metri di quota sopra una spiaggia, sfiorando quasi la testa dei turisti per poi atterrare nella vicina pista dell’aeroporto. Il filmato dell’insolito atterraggio è stato realizzato da un appassionato di jet. Finito su YouTube il video è diventato letteralmente virale: per diverse persone si tratta senza dubbio dell’atterraggio “a minor quota” di sempre. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Terrore ad alta quota: immobile sul sedile tutto il volo, poi la terribile scoperta Terrore in spiaggia, l’aereo sfiora i bagnanti durante l’atterraggio Un atterraggio decisamente fuori dagli schemi, le ... Leggi su tvzap (Di venerdì 12 agosto 2022) Attimi di paura nell’isola di Skiathos, in Grecia. Un aereo WizzAir è passato a pochi metri di quota sopra unando quasi la testa dei turisti per poi atterrare nella vicina pista dell’aeroporto. Il filmato dell’insolito atterraggio è stato realizzato da un appassionato di jet. Finito su YouTube il video è diventato letteralmente virale: per diverse persone si tratta senza dubbio del“a minor quota” di sempre. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>ad alta quota: immobile sul sedile tutto il volo, poi la terribile scopertainUn atterraggio decisamente fuori dagli schemi, le ...

