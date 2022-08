Tennis: Torneo Toronto, eliminate Swiatek e Sakkari (Di venerdì 12 agosto 2022) La numero uno del mondo cede in tre set alla brasiliana Haddad Maia Toronto (CANADA) - Due eliminazioni eccellenti negli ottavi del "National Bank Open", Torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2. Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) La numero uno del mondo cede in tre set alla brasiliana Haddad Maia(CANADA) - Due eliminazioni eccellenti negli ottavi del "National Bank Open",Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.

SportRepubblica : Sinner fuori dal torneo di Montreal: battuto da Carreno Busta, lo spagnolo che aveva eliminato Berrettini - SportRepubblica : Sinner fuori dal torneo di Montreal: battuto da Carreno Busta, lo spagnolo che aveva eliminato Berrettini [aggiorna… - glolewham : RT @SuperTennisTv: Serena ?? Toronto Impossibile non commuoversi?? Il saluto del torneo canadese a @serenawilliams #tennis | #NBO22 | #Wi… - flip2728 : @vgibertini @Ubitennis DIRETTORE NESSUN ITALIANO E MAI LA GIORGI RIESCONO A RIPETERSI NESUSMO DA SEMPRE ARRIVA IN F… - RFHomer : RT @SuperTennisTv: Serena ?? Toronto Impossibile non commuoversi?? Il saluto del torneo canadese a @serenawilliams #tennis | #NBO22 | #Wi… -