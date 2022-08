TENNIS, BERRETTINI E SINNER KO.: A MONTREAL L’ITALIA S’È PERSA (Di venerdì 12 agosto 2022) Capita di perdere colpi, capita un po’ a tutti e quando meno te l’aspetti, con MONTREAL che in un modo o nell’altro sta presentando un conto salato non solo ai TENNISti di casa nostra, ma anche a molti altri big (vedi Alcaraz) attesi al debutto sul cemento nordamericano. Non dovrebbe capitare però che Matteo BERRETTINI e Jannik SINNER, reduci da due percorsi decisamente eccelsi sui campi polverosi di terra d’Europa (e per loro la terra non è propriamente la più congeniale delle superfici), abbiano preso la paga a stretto giro di posta da un terraiolo incallito come Pablo Carreno Busta, che sul veloce ha poco più del 60% di vittorie in carriera ma che evidentemente nella calura canadese ha saputo trovare le giuste coordinate, un po’ come gli era capitato a inizio 2022 in Australia all’ATP Cup, quando giunse con i ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 12 agosto 2022) Capita di perdere colpi, capita un po’ a tutti e quando meno te l’aspetti, conche in un modo o nell’altro sta presentando un conto salato non solo aiti di casa nostra, ma anche a molti altri big (vedi Alcaraz) attesi al debutto sul cemento nordamericano. Non dovrebbe capitare però che Matteoe Jannik, reduci da due percorsi decisamente eccelsi sui campi polverosi di terra d’Europa (e per loro la terra non è propriamente la più congeniale delle superfici), abbiano preso la paga a stretto giro di posta da un terraiolo incallito come Pablo Carreno Busta, che sul veloce ha poco più del 60% di vittorie in carriera ma che evidentemente nella calura canadese ha saputo trovare le giuste coordinate, un po’ come gli era capitato a inizio 2022 in Australia all’ATP Cup, quando giunse con i ...

sbonaccini : E sulle spiagge della Romagna la promozione della Coppa Davis che abbiamo riportato in Emilia-Romagna per i prossim… - m346m339 : @WeAreTennisITA Quando vincono sembra tutto facile, nel Tennis non l'ho è, Sinner e forte e rimane forte, quindi… - ForceGiusy : @ValeriaSxox Da allora sono diventati tutti esperti di tennis. Se prima leggevano “Berrettini” pensavano ad una mar… - ValeriaSxox : Basta! Da quando #Berrettini ha fatto la finale a #Wimbledon non faccio che leggere insulti ai nostri #tennisti alc… - SportRepubblica : Chi è Carreno Busta, il tennista che ha eliminato Sinner e Berrettini da Montreal [aggiornamento delle 14:05] -