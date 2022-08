ten Hag: «Ronaldo titolare? Vediamo domani. Ha fatto una buona settimana di allenamento» (Di venerdì 12 agosto 2022) Erik ten Hag, nella conferenza stampa in vista della partita di domani, ha ricevuto – ovviamente – una domanda in merito all’utilizzo di Cristiano Ronaldo, che nella prima di Premier è partito dalla panchina. Tanti i rumors che lo vorrebbero fuori dai Red Devils la prossima stagione, per ora è ancora a Manchester. Le dichiarazioni di ten Hag. «Cristiano ha fatto una buona settimana di allenamento. La settimana scorsa ha giocato poco più di mezz’ora. Finora ha fatto due mezze partite, per l’undici titolare Vediamo domani. Mantengo la mia decisione» Ricordiamo che Cristiano ha chiesto la cessione oramai più di un mese fa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Erik ten Hag, nella conferenza stampa in vista della partita di, ha ricevuto – ovviamente – una domanda in merito all’utilizzo di Cristiano, che nella prima di Premier è partito dalla panchina. Tanti i rumors che lo vorrebbero fuori dai Red Devils la prossima stagione, per ora è ancora a Manchester. Le dichiarazioni di ten Hag. «Cristiano haunadi. Lascorsa ha giocato poco più di mezz’ora. Finora hadue mezze partite, per l’undici. Mantengo la mia decisione» Ricordiamo che Cristiano ha chiesto la cessione oramai più di un mese fa. L'articolo ilNapolista.

