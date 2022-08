(Di venerdì 12 agosto 2022) Prima le allerte meteo nel, tra strade allagate e bomba d’acqua in alcune zone di Roma e dei Castelli Romani, poi leche parlano di un’altra ondata di, quando le temperature continueranno a salire e l’afa a fare di nuovo ‘capolino’ sull’Italia. Maltempo in Italia fino a sabato 13? Come spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito Ilmeteo.it all’Adnkronos, bisogna fare molta attenzione aiperché “l’aria instabile proveniente direttamente dall’Ucraina causerà ancora frequenti rovesci da Nord a Sud nelle prossime ore. Un 12particolare con frequenti acquazzoni anche forti nel pomeriggio, nel cuore dell’Estate. Anche ...

DPCgov : ???? Piogge e temporali previsti nel Sud Italia ?? Venerdì #12agosto ???? #AllertaGIALLA in 5 regioni. Leggi l’avviso… - CorriereCitta : Temporali nel Lazio, ma dopo Ferragosto torna il caldo africano: le previsioni del weekend e del 15 agosto 2022 - QuintoPotereV : ??#Meteo, weekend di ferragosto con l’ombrello: previsti temporali nel barese ?? - tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #12agosto - Mattinata soleggiata. Nel pomeriggio temporali sul Sud Sardegna e sull'Ogliastra. Le temperat… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #12agosto - Mattinata soleggiata. Nel pomeriggio temporali sul Sud Sardegna e sull'Ogliastra. Le t… -

Al Sud: acquazzoni esparsi, speciepomeriggio. Domenica 14. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro. bel tempo. Al Sud: residuial mattino tra Puglia, Calabria e Sicilia ...Non sono da escludere ancora rovesci ein particolare lungo le Alpi e le Prealpi orientali e lombarde, soprattuttopomeriggio. Previsioni meteo oggi 10 agosto/ Piogge eda ...Al Sud: acquazzoni e temporali sparsi, specie nel pomeriggio. Domenica 14. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro. bel tempo. Al Sud: residui temporali al mattino tra Puglia, Calabria e Sicilia ionica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...