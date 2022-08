Temporali con grandine, ma dopo Ferragosto caldo africano: previsioni meteo (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia ma dopo Ferragosto le previsioni meteo indicano il ritorno del caldo africano. Attenzione ai Temporali, dicono gli esperti del sito www.iLmeteo.it, “aria instabile proveniente direttamente dall’Ucraina causerà ancora frequenti rovesci da Nord a Sud nelle prossime ore. Un 12 agosto particolare con frequenti acquazzoni anche forti nel pomeriggio, nel cuore dell’Estate; anche domani avremo residua instabilità verso il Sud con condizioni meno calde e ancora favorevoli allo sviluppo di celle convettive”. “Celle convettive – spiega iLmeteo.it – che altro non sono che cumulonembi torreggianti spesso illuminati da saette: prestate attenzione, il calore di un singolo fulmine ha intensità ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia maleindicano il ritorno del. Attenzione ai, dicono gli esperti del sito www.iL.it, “aria instabile proveniente direttamente dall’Ucraina causerà ancora frequenti rovesci da Nord a Sud nelle prossime ore. Un 12 agosto particolare con frequenti acquazzoni anche forti nel pomeriggio, nel cuore dell’Estate; anche domani avremo residua instabilità verso il Sud con condizioni meno calde e ancora favorevoli allo sviluppo di celle convettive”. “Celle convettive – spiega iL.it – che altro non sono che cumulonembi torreggianti spesso illuminati da saette: prestate attenzione, il calore di un singolo fulmine ha intensità ...

DPCgov : #10agosto ?? I commenti al post che abbiamo pubblicato ieri con i consigli utili per non correre rischi in caso di… - AstroSamantha : … and the thunderstorms, with the flashes reflecting on Space Station... ... e i temporali, con le luci che si rifl… - OComastri : Temporali con grandine, ma dopo Ferragosto caldo africano: previsioni meteo - telodogratis : Temporali con grandine, ma dopo Ferragosto caldo africano: previsioni meteo - StraNotizie : Temporali con grandine, ma dopo Ferragosto caldo africano: previsioni meteo -