Tempesta d' amore | la soap si ferma domenica 14 agosto ma raddoppia a Ferragosto

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono in arrivo delle novità allo stesso tempo brutte e belle per i fan did'. In questa stagione estiva laopera tedesca non è andata in vacanza così come successo a Una Vita e Un posto al sole. Tuttavia, a breve osserverà un giorno di stop e lo farà nella giornata di14. In questa data, coloro che imposteranno i propri telecomandi su Rete 4 con la speranza di proseguire con le avventure del Fürstenhof, riceveranno un'amara sorpresa. Al posto did'ci sarà il Tg4 Ultim'ora. Questa interruzionele seguirà un Ferra dir poco sorprendente per tutti i seguaci della telenovela, perché Rete 4 ha in serbo una bella notizia. Perché...