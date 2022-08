Tempesta d'amore anticipazioni tedesche, Paul e Josie trascorrono del tempo insieme (Di venerdì 12 agosto 2022) In Germania le avventure di Tempesta d'amore stanno per giungere ad un capitolo interessante. Presto due personaggi molto amati convoleranno a nozze con le rispettive spose. Si tratta di Michael, che sposerà Carolin, e di Max, che sposerà la sua Vanessa. Ma l'attenzione si focalizzerà su Josie e Paul. I due finiranno per trascorrere del tempo insieme, in vista dell'imminente partenza di Paul per l'Inghilterra. Leon e Constanze non saranno felici di questa notizia. Intanto anche Helene avrà qualcosa di cui preoccuparsi: la patente di Gerry. Quest'ultimo dovrà sostenere l'esame e Max vorrà donargli un'auto, ma Helene non vedrà di buon occhio che il figlio possa circolare con una macchina per la strada. anticipazioni Tempesta ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 agosto 2022) In Germania le avventure did'stanno per giungere ad un capitolo interessante. Presto due personaggi molto amati convoleranno a nozze con le rispettive spose. Si tratta di Michael, che sposerà Carolin, e di Max, che sposerà la sua Vanessa. Ma l'attenzione si focalizzerà su. I due finiranno per trascorrere del, in vista dell'imminente partenza diper l'Inghilterra. Leon e Constanze non saranno felici di questa notizia. Intanto anche Helene avrà qualcosa di cui preoccuparsi: la patente di Gerry. Quest'ultimo dovrà sostenere l'esame e Max vorrà donargli un'auto, ma Helene non vedrà di buon occhio che il figlio possa circolare con una macchina per la strada....

