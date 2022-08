Tabellone Wta Toronto 2022: Swiatek numero uno, ci sono Serena e Venus Williams. Giorgi e Trevisan al via (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ stato sorteggiato il Tabellone del Wta 1000 di Toronto 2022, con un campo partecipanti tra i migliori visti in questi otto mesi di stagione. La parte alta è di livello assoluto, con Iga Swiatek a guidare il seeding ma anche Naomi Osaka e le due beniamine di casa Leylah Fernandez e Bianca Andreescu, senza dimenticare Serena Williams che torna in campo dopo la breve apparizione sul Centrale di Wimbledon. Ha ricevuto una wild card anche la sorella maggiore Venus, rientrata sul circuito questa settimana a Washington. Camila Giorgi, detentrice del titolo conquistato dodici mesi fa a Montreal, darà vita ad un imperdibile incontro di primo turno contro Emma Raducanu, mentre Martina Trevisan sfiderà la brasiliana Haddad-Maia. MONTEPREMI E ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ stato sorteggiato ildel Wta 1000 di, con un campo partecipanti tra i migliori visti in questi otto mesi di stagione. La parte alta è di livello assoluto, con Igaa guidare il seeding ma anche Naomi Osaka e le due beniamine di casa Leylah Fernandez e Bianca Andreescu, senza dimenticareche torna in campo dopo la breve apparizione sul Centrale di Wimbledon. Ha ricevuto una wild card anche la sorella maggiore, rientrata sul circuito questa settimana a Washington. Camila, detentrice del titolo conquistato dodici mesi fa a Montreal, darà vita ad un imperdibile incontro di primo turno contro Emma Raducanu, mentre Martinasfiderà la brasiliana Haddad-Maia. MONTEPREMI E ...

