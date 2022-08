Suicidi nelle carceri | Bonino +Europa | “Depenalizzazioni e stop carcerazione preventiva Nuove strutture? Per ora no”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Cinquantunonei primi sei mesi dell’anno. È emergenza all’interno dei penitenziari italiani. Il tema del sovraffollamento carcerario è fuori dai programmi politici fatta eccezione per, che oggi ha presentato il simbolo elettorale. “Depenalizzazione dei reati minori, come evitare il carcere per qualche grammo di marijuana e non mettere in carcere innocenti in attesa di giudizio perché questa è una cosa indegna. E se si facessero queste due cose il problema del sovraffollamento ignobile sarebbe in gran parte risolto in maniera efficace” afferma Emma. “Beccaria diceva che la pena consiste nella privazione della libertà, non nella privazione della dignità“, aggiungeche si dice contraria alla costruzione di nuovi. “Più di un terzo dei detenuti...