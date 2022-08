Stipendi docenti, Malpezzi (PD): “Restituire una mensilità ai lavoratori. La scuola al centro” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Noi vogliamo Restituire una mensilità ai lavoratori italiani, quella che gli è stata tolta dal caro vita. E mettiamo al centro del nostro programma la scuola”. Così Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd al TG2. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) “Noi vogliamounaaiitaliani, quella che gli è stata tolta dal caro vita. E mettiamo aldel nostro programma la”. Così Simona, presidente dei senatori del Pd al TG2. L'articolo .

EnricoLetta : Gli insegnanti ???? sono tra i meno pagati in ????. Ci impegniamo nell’arco della prossima legislatura ad alzare gli st… - AnnaP1953 : RT @QLexPipiens: Il PD propone gli asili nido OBBLIGATORI. D'altronde, affinché sia più efficace, il plagio deve iniziare fin dalla più ten… - AntonelloPorcu1 : RT @EnricoLetta: Gli insegnanti ???? sono tra i meno pagati in ????. Ci impegniamo nell’arco della prossima legislatura ad alzare gli stipendi… - LorellaBraganti : @orizzontescuola E’ evidente che e’ partita la solita campagna diffamatoria verso i docenti. Si capisce che è’ fina… - fabiopieranton1 : 200 milioni di euro dall’Italia all’Ucraina per pagare gli stipendi dei docenti ucraini: “Prestito senza tasso d’in… -