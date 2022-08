Spezia, Maldini: «Era il momento giusto per lasciare il Milan. Voglio che si parli di me senza pensare a papà» (Di venerdì 12 agosto 2022) Daniel Maldini, neo giocatore dello Spezia, ha parlato della nuova avventura ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Daniel Maldini, neo giocatore dello Spezia, ha parlato della nuova avventura ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Per la prima volta mi allontano da casa, anche se presto mi raggiungerà un amico. Mamma è più preoccupata, papà invece più tranquillo. Sto prendendo la mia strada e sono tranquillo anche io per questo. Ho sempre avuto una certa serenità anche quando dicevano che giocavo nel Milan soltanto per il cognome». lasciare IL Milan – «Ho parlato un po’ con papà ma la scelta è stata mia. Mi confido tanto con mio fratello Christian. Con papà scherziamo più di quanto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Daniel, neo giocatore dello, ha parlato della nuova avventura ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Daniel, neo giocatore dello, ha parlato della nuova avventura ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Per la prima volta mi allontano da casa, anche se presto mi raggiungerà un amico. Mamma è più preoccupata,invece più tranquillo. Sto prendendo la mia strada e sono tranquillo anche io per questo. Ho sempre avuto una certa serenità anche quando dicevano che giocavo nelsoltanto per il cognome».IL– «Ho parlato un po’ conma la scelta è stata mia. Mi confido tanto con mio fratello Christian. Conscherziamo più di quanto ...

