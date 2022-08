Spezia, il West Ham può farti ricco: offerti 12 milioni per Kiwior (Di venerdì 12 agosto 2022) La Premier League continua a fare man bassa dei migliori talenti della Serie A sul calciomercato. L’ultimo nome finito nel mirino di un club inglese è infatti quello di Jakub Kiwior, difensore classe 2000 di proprietà dello Spezia che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del club bianconero. Il polacco piace molto al West Ham, che sembra deciso ad investire nuovamente su uno di prospetti più promettenti del calcio italiano. Gli Hammers hanno presento allo Spezia un’offerta da 12 milioni per il cartellino di Kiwior. In Liguria stanno valutando attentamente l’offerta ma non è escluso che il club italiano decida di non cedere alla tentazione di un guadagno facile. Con il Mondiale alle porte, sarebbe quantomeno azzardato vendere una degli elementi più importanti della ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) La Premier League continua a fare man bassa dei migliori talenti della Serie A sul calciomercato. L’ultimo nome finito nel mirino di un club inglese è infatti quello di Jakub, difensore classe 2000 di proprietà delloche nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del club bianconero. Il polacco piace molto alHam, che sembra deciso ad investire nuovamente su uno di prospetti più promettenti del calcio italiano. Gli Hammers hanno presento alloun’offerta da 12per il cartellino di. In Liguria stanno valutando attentamente l’offerta ma non è escluso che il club italiano decida di non cedere alla tentazione di un guadagno facile. Con il Mondiale alle porte, sarebbe quantomeno azzardato vendere una degli elementi più importanti della ...

